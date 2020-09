In molte scuole ancora non sono arrivati banchi monoposto, ma i dirigenti, con un lavoro partito da luglio, stanno riuscendo a mettere a punto una organizzazione da permettere il rientro in classe dei ragazzi.

vediamo come la scuola Socrate Mallardo sia organizzata per ottemperare alle norme anti contagio con ciò che aveva, in attesa dei presidi e dei banchi monoposto. Un lavoro sinergico con tutto il personale scolastico.

inlineadv