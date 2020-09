Campania. Altri 218 contagiati in Campania, 35 in più di ieri con 1.165 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale. Il totale dei positivi sale a 8.128 su 459.140 tamponi effettuati mentre resta fermo a 448 il numero di vittime. Sale invece il numero di pazienti guariti, da 4.478 a 4.490: di questi, 4.485 sono totalmente guariti e 5 clinicamente guariti là dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 260 (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri)

Tamponi del giorno: 4.353

Totale positivi: 8.128

Totale tamponi: 459.231

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 448

Guariti del giorno: 12

Totale guariti: 4.490 (di cui 4.485 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 64 da Paesi esteri e 12 da Sardegna

