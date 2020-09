Mascherina in pista, anche mentre si balla, e multe più pesanti per chi non rispetta le regole. Queste alcune delle proposte di Silb Fipe – Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo – per evitare che sia prorogato lo stop alle discoteche stabilito durante la conferenza Stato Regioni dello scorso 16 agosto e in vigore fino al prossimo 7 settembre.

Riapertura discoteca, mascherina mentre si balla e multe più pesanti

Tra le misure di sicurezza proposte da Silb ci sono, inoltre, la garanzia di un ricambio d’aria più frequente rispetto alle precedenti norme, il distanziamento di un metro e i balli di coppia consentiti solo ai congiunti, la possibilità di effettuare screening del pubblico anche all’uscita dei locali e il riconoscimento della responsabilità individuale dei clienti sul rispetto delle norme all’interno dei locali.

inlineadv

Proposte che si aggiungono a quelle già in vigore, come la misurazione della temperatura e il tracciamento del pubblico all’ingresso, rigidi controlli sul personale obbligato a indossare la mascherina durante tutte le ore di attività e l’obbligo di mettere a disposizione di tutti materiali igienizzanti. Maurizio Pasca, presidente nazionale del Silb Fipe, sottolinea il senso di responsabilità degli imprenditori di un settore che “non può essere indicato come la causa dell’impennata dei nuovi contagi”.