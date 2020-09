Roma. Primo studente positivo al Coronavirus, scatta l’isolamento domiciliare per 60 persone. L’alunno in questione è un 17enne che frequenta il liceo Marymount International.

Covid, primo studente positivo: 60 persone in isolamento

I sanitari hanno provveduto a porre in isolamento una cinquantina di ragazzi, ovvero i componenti della classe del giovane risultato positivo e altri con cui sarebbe venuto a contatto dal 2 settembre, data in cui l’istituto ha riaperto i battenti ai propri alunni.

inlineadv

Secondo fonti della Asl, tuttavia, sarebbero non più di una decina i giovani effettivamente “a rischio”. Il tampone antigenico rapido verrà effettuato fra 6-7 giorni, in quanto prima potrebbe risultare falsamente negativo.

Nel weekend l’istituto sarà sanificato e lunedì si ripartirà con le lezioni. “L’istituto ha contattato le famiglie e ha assicurato la didattica a distanza a tutti, nessuno resterà indietro”, spiegano a Ilfattoquotidiano.it dall’ufficio stampa del Marymount: “Durante l’estate abbiamo messo a punto procedure di estrema prudenza proprio per metterci a riparo rispetto a una situazione che si è puntualmente manifestata. Oltre ai banchi singoli, abbiamo creato turni alla mensa e forniamo una doppia copia dei libri, in alcuni casi preferendo il digitale, in modo che i ragazzi non debbano far entrare i loro volumi di studio dall’esterno”.