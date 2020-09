Roccapiemonte. La neonata era ancora viva prima di essere lanciata, secondo la Procura di Nocera, dalla finestra del secondo piano dell’abitazione.

Bimba morta in Campania, l’autopsia conferma: nata viva, poi lanciata dalla finestra

E’ quanto emerso dall’autopsia svolta ieri pomeriggio dal medico legale Giuseppe Consalvo. Come riporta Il Mattino, per i risultati completi, si dovrà attendere ancora sessanta giorni. Ma le prime indicazioni fornite dall’esame avvalorerebbero la tesi del pm Roberto Lenza. E cioè, che la bimba dopo il parto era ancora viva.

Uno dei due genitori avrebbe lanciato il corpicino dalla finestra del bagno di casa della casa. Per gli investigatori si tende a ritenere sia stato il padre, in ragione delle condizioni di debolezza della donna, dopo aver partorito in casa. Il corpo della neonata era stato trovato alle 18 di mercoledì scorso, in posizione supina, all’interno di un’aiuola. Aveva una ferita alla testa e tracce di sangue sul corpo. Questa mattina, i due genitori, Massimo Tufano e Margherita Galasso, di 47 e 41 anni, saranno interrogati dal gip Luigi Levita, per la convalida del fermo.