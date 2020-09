Un brutto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sul Vesuvio, nel Comune di Torre del Greco. Le fiamme hanno messo in pericolo alcune abitazioni, tanto che si è reso necessaria l’evacuazione delle case.

Incendio sul Vesuvio

Tornano i roghi sul Vesuvio e lambiscono le case: paura tra i residenti, ipotesi incendio doloso. Poco dopo le 13 un nuovo rogo è divampato sul Vesuvio in via Montagnelle 2 ed è stato subito avvistato dal Gruppo Antincendio Primaurora intervenuto sul posto.

Giunti poi i vigili del fuoco del Comando di Torre del Greco e la protezione civile, referente Maria Orlando. Per ora non si comprendono le cause dell’incendio che potrebbe essere di natura dolosa: secondo i volontari potrebbero essere stati i dati a fuoco rifiuti, sterpaglie piu vegetazione arborea ed invasina ( querce , ailanto ecc.).