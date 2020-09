Campania. Come ogni venerdì il presidente Vincenzo De Luca fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Campania.

Emergenza Coronavirus, le parole del presidente

“Abbiamo eseguito 100mila tamponi e individuato 2300 positivi, la metà li abbiamo individuati con l’obbligo di isolamento per chi provenivano dall’estero. E sono 1150. Oggi comincia a ridursi per chi proviene dall’estero e dalla Sardegna, ogni abbiamo 170 positivi. Registriamo un prevalere di contagio territoriale e sono quelli che non si sono segnalati alle Asl, quelli che sono rientrati prima del 12 agosto e qualche focolaio.

Noi dobbiamo cominciare a preoccuparci per l’epidemia influenzale e per il piano di vaccinazione anti-influenzale. Dobbiamo arrivare a moltiplicare per due i tamponi, distinguere chi ha il covid o l’influenza, altrimenti arriverà un’onda negli ospedali e ci metterà in difficoltà.”

Il punto sulla scuola

“Abbiamo verificato una distanza enorme tra le parole, le cose decise a livello nazionale e la realtà concreta. In questo momento prenderemo una decisione definitiva sulla riapertura delle scuole entro la prossima settimana. Non abbiamo preso una decisione perché stiamo aspettando che arrivi quanto più materiale. Se avessimo ritardato, in Campania non sarebbe arrivato niente. La situazione oggi non mi pare tale da consentirci di riaprire il 14 settembre. Il problema sono al momento il personale, le aule, i trasporti e la misurazione della temperatura. Daremo la possibilità ai dirigenti scolastici di acquistare i termoscanner con la telecamere, così non perdono tempo.

Per quanto riguarda i test sierologici, il Governo dice che si fanno su base volontario. Io dico che è sbagliato: capisco che non abbiamo l’affidabilità assoluta del test sierologico, ma io credo che il comparto dove deve essere obbligatorio il test sia quello scolastico. Ad oggi il personale che ha fatto il test è il 23%, noi dobbiamo arrivare al 100% e penso che faremo test anche dopo il 14.” Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento su Facebook del venerdì.