Napoli. “Usciti dall’ospedale due pazienti positivi al Coronavirus ricoverati al Covid Center del Loreto Mare”. L’episodio è accaduto durante la notte. A denunciarlo è la Direzione Generale dell’Asl Napoli 1 Centro che in una nota definisce “gravissima” l’azione compiuta dai due pazienti. In pratica i due ricoverati positivi che si trovavano nelle stanze del Covid Center, come prevede la norma, per evitare ogni forma di contagio, sarebbero usciti all’esterno dell’ospedale senza alcuna autorizzazione.

L’Asl: “Un fatto gravissimo, segnalato alle forze dell’ordine”

“Quanto avvenuto durante la notte al Covid Centr del Loreto Mare è gravissimo – scrive senza mezzi termini l’Asl Napoli 1 Centro – perché denota una condotta da parte dei due pazienti positivi al Covid che ha messo a rischio la salute pubblica. È altrettanto grave che per motivare un gesto irresponsabile sia stato gettato discredito sull’operato del personale che lavora ogni giorno con abnegazione e professionalità. La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro ha già segnalato alle Forze dell’Ordine quanto accaduto e ha dato mandato ai suoi legali di valutare ogni utile iniziativa per tutelare l’immagine degli operatori sanitari e dell’Azienda”.

