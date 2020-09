Anche Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Covid-19. Stando alle prime informazioni, la deputata di Forza Italia ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore.

Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in vacanza in Sardegna.

Si allarga quindi la cerchia di familiari e amici del leader di Forza Italia contagiati dal coronavirus dopo i casi di Luigi e Barbara Berlusconi. Attesa per il risultato dei test di alcuni esponenti del partito entrati in contatto con la coppia nelle ultime settimane.