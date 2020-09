Un ulteriore prestigioso riconoscimento per per Carlo e per lo Chalet del Centro che si tra i migliori locali del territorio.

Sono diversi i bartender provenienti da tutta Italia che hanno partecipato con drink che danno lustro al proprio territorio e a rappresentare l’area nord di Napoli e la Campania il cocktail dedicato ai sapori partenopei che si potrà assaggiare allo Chalet, ideale per un aperitivo o post cena.