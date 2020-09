Villaricca. Si registrano due nuovi contagi in città, che portano il numero totale a 12. A comunicarlo è la sindaca Maria Rosaria Punzo attraverso un post su Facebook.

Coronavirus a Villaricca, altri casi in città: i positivi salgono a 12

Al momento 11 sono in isolamento domiciliare ed 1 in ricovero ospedaliero ma sta bene. “Bisogna prestare attenzione, continuo a chiederlo anche a rischio di sembrare ripetitiva ma davvero non bisogna cadere nella trappola della banalità”, spiega il primo cittadino sui social. “Il Covid c’è, circola e fino a quando una cura o un vaccino non ci libererà, dovremo continuare ad essere vigili per noi stessi e per chi ci è più caro”, conclude.

inlineadv