Campania. Scossa di terremoto in provincia di Avellino, la conferma dell’INGV. Oggi 02 Settembre 2020 ore 17:44 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 335.2 km a Senerchia (AV). Al momento non si registrano danni a cose o persone. L’evento tellurico ha avuto una profondità di oltre 300 chilometri e molto probabilmente non è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto in Campania

A destare allarme tra la popolazione anche l’attività vulcanica del Vesuvio. Negli ultimi giorni si rilevano leggere scosse, quasi tutte di magnitudo inferiore a 1.0, che fanno tremare i paesi alle pendici de Vulcano. Anche questa notte i sismografi hanno registrato due micro-scosse (una di magnitudo 0.8 e un’altra di magnitudo 0.3) rispettivamente alle 2 e 43 del mattino e alle 6 e 17. Anche in questo caso nessun danno.

