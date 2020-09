GIUGLIANO. Ha 23 anni e il suo nome è noto alle cronache per un terribile incidente di cui è stato vittima. Walter Mariani lo scorso anno rimase gravemente ferito a seguito dello scoppio della sua abitazione a Lago Patria. Per giorni si è temuto per le sue condizioni. Oggi, a un anno da quell’episodio, si candida al consiglio comunale di Giugliano con la lista Fascia costiera unita a sostegno di Giuseppe Pietro Maisto. L’idea è di portare in consiglio comunale le istanze dei residenti della fascia costiera.

