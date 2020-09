Fuga contromano a bordo di uno scooter alla vista della Polizia. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Armando Diaz due persone. Si tratta di Emanuele del Mastro, 22enne di Torre del Greco, e Claudio Itrio, 31enne di Massa di Somma, entrambi con precedenti di Polizia.

Portici, fuga contromano per sfuggire alla Polizia: due arresti

Dopo un inseguimento gli agenti li hanno raggiunti in via Aldo Moro dove il passeggero, disfattosi dell’arma, ha tentato nuovamente la fuga a piedi fino a quando è stato rintracciato in un garage privato di viale Alemagna. I poliziotti hanno recuperato la pistola, una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso e, poco dopo, hanno rintracciato anche il conducente.

Prima della fuga, i due, a bordo dello scooter, hanno anche puntato la finta pistola contro gli agenti. Emanuele Del Mastro e Claudio Itrio sono stati arrestati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.