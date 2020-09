Maxi-furto all’Ikea sventato dai carabinieri di Afragola. Due giovani incensurati della costiera sorrentina di 26 e 20 anni sono stati fermati mentre spingevano un carrello carico di merce verso l’auto. Rispondono di furto aggravato.

Afragola, furto all’Ikea: fermati in due

Secondo quanto ricostruito, i due hanno attraversato in modo disinvolto la barriera delle casse di un noto maxistore di arredamento, approfittando di un varco non funzionante. Senza pagare, hanno spinto il loro carrello sul quale erano stati poggiati articoli prelevati dagli scaffali del centro fino all’area parcheggio esterna.

Notati da personale di vigilanza, i due sono stati raggiunti e bloccati. “Volevamo caricare la roba in auto e poi rientrare per pagare”, si sono giustificati”. Quando sono arrivati i carabinieri, il 26enne ed il 20enne hanno restituito circa 600 euro di merce: 3 pirofile, 6 ciotole, 6 tovagliette, un orologio da parete corredato da pile alcaline per il suo funzionamento, un attaccapanni, 6 sedie complete di altrettanti cuscini e un tavolino.