Rientra da un viaggo all’estero e trova il compagno morto. La vittima è un 73enne di Ariano Irpino, Franco De Gruttola, probabilmente colto da un malore fulminante. A fare la macabra scoperta la sua fidanzata, reduce da un viaggio in Polonia dove si era recata per motivi familiari.

Ariano Irpino, torna dall’estero e trova il suo compagno morto

La tragedia si è consumata in contrada Vascavino. Secondo quanto ricostruito successivamente al rinvenimento, l’uomo era stato visto l’ultima volta venerdì scorso in un alimentari di località Turco, dove solitamente si recava per fare la spesa. Le buste cariche di alimenti erano ancora intatte all’interno del mezzo.

inlineadv

Evidentemente il malore è sopraggiunto proprio dopo aver fatto ritorno a casa. Non avrebbe avuto il tempo di caricare le buste per correre subito in bagno dove poi è morto. La donna, insieme a suo figlio, lo ha trovato privo di vita, riverso sul pavimento, e ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto un’ambulanza con i sanitari del 118 e i carabinieri. Tutto inutile, non c’è stato purtroppo nulla da fare. La salma è stata trasferita dall’impresa di onoranze funebri Moschella, su disposizione della Procura di Benevento, presso l’obitorio dell’ospedale del capoluogo sannita, per gli accertamenti medico legali. Una morte sembrerebbe per cause naturali, ma saranno ora le indagini a sciogliere ogni dubbio.