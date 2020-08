Giugliano. Alle amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Giugliano è candidato Giacomo D’Alterio, 35 anni, originario di San Nicola a ridosso di via Giardini e cresciuto nella zona di piazza Matteotti. Sulla sua candidatura dichiara:“Dopo un percorso iniziato circa due anni fa, ho deciso di scendere in campo a sostegno di Giuseppe Pietro Maisto nella lista Maisto Sindaco. Penso che oggi la città di Giugliano abbia bisogna di una vera svolta – poi continua – parlando con Giuseppe Pietro, ho avuto modo di comprendere che abbiamo una corrente di pensiero comune e credo sia l’unica persona che, ad oggi, possa dare veramente un contributo importante alla nostra città come primo cittadino”.

Giacomo D’Alterio, appartenente alle forze dell’ordine, ci parla di sicurezza e del suo obiettivo una volta eletto:“Mi impegnerò sul fronte della sicurezza, un tema che mi sta molto a cuore, con un programma ben definito. Oggi la gente è stufa di chiacchiere, ha bisogno di fatti concreti e di camminare nella propria città senza paura. Mi sento parte di quella rivoluzione cortese che Giuseppe Pietro Maisto vuole mettere in atto”.

