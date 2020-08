Giugliano. Giugliano è sporca non solo perché il servizio di raccolta della spazzatura spesso arranca, ma anche per colpa di cittadini e imprenditori che non smaltiscono correttamente i rifiuti. Questa mattina un cittadino ha beccato una persona a scaricare spazzatura in un terreno privato e ha filmato tutto.

Come testimonia il video l’uomo ha scaricato con tutta tranquillità spazzatura e rifiuti speciali poi si è messo in auto ed scappato via convinto di averla fatta franca invece è stato beccato da un residente della zona. L’uomo a bordo della sua auto, una Fiat Punto grigia ha lasciato i rifiuti in un terreno, ben nascosti, e poi è scappato via.

inlineadv

Video

GIUGLIANO, RIPRESO A SCARICARE RIFIUTI IN STRADA >> https://bit.ly/2YNqOIU Posted by Tele Club Italia on Monday, August 31, 2020