Bellizzi. Settanta persone in isolamento fiduciario e dopo la scoperta di 7 positivi al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, in un pungo post sul suo profilo Facebook.

Come riporta Ottopagine, tutto è iniziato a metà agosto quando una donna, che lavora all’interno di un’attività commerciale di Bellizzi, in provincia di Salerno, è rientrata dalla Sardegna, risultando positiva. Anche alcuni componenti della stessa famiglia hanno contratto il virus; mentre altri cittadini positivi non hanno legami con la donna.

inlineadv

Ad avere legami con la prima positiva, c’è una parrucchiera che lavora in casa e che è risultata positiva al tampone nella giornata di ieri. Diverse le persone che hanno avuto contatti con la professionista. La Asl è già a lavoro per risalire alla catena di contagi di quest’ultima.

Alle 12 di questa mattina è stato convocato il Coc, Centro Operativo Comunale, e saranno comunicati gli screening effettuati su una gran parte della popolazione che ha avuto contatti con la prima positiva in città.