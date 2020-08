Una bimba di tre anni è stata sollevata in aria da una forte folata di vento dopo essere rimasta incagliata nella coda di un aquilone. È successo durante il Festival degli aquiloni di Hsinchu, in Taiwan. Secondo i media locali, fortunatamente la bambina se l’è cavata solo con qualche piccolo graffio a viso e collo.

Il video dell’incidente, ampiamente diffuso sui social media, mostra diverse persone che preparano il grande aquilone arancione dalla coda lunga, denominato Joy Falls From Heaven, per il volo, il tutto davanti a una folla di spettatori. L’aquilone sta già fluttuando per il forte vento quando gli organizzatori lo lasciano andare in alto. Purtroppo insieme a una bambina che vi era rimasta attaccata. Non è chiaro quanto fosse vicina all’aquilone a terra, o come ci sia rimasta intrappolata.Tra urla e panico, la bambina è stata riportata a terra sana e salva dopo 30 secondi circa. È stata immediatamente trasferita d’urgenza in ospedale con sua madre, ma “miracolosamente” ha subito solo lievi ferite con abrasioni al viso e al collo, secondo la Central News Agency gestita dal governo di Taiwan.

