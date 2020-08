Manca davvero poco al rientro a scuola. E mentre gli istituti italiani si organizzano per applicare tutte le misure anti-covid messe in campo, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche fa sapere metterà a disposizione un infermiere per ogni scuola.

Scuola, in arrivo 9mila infermieri anti-covid: il piano di Fnopi

Saranno novemila gli infermieri scolastici, uno per ogni plesso, in azione diretta, e non solo su chiamata, per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza ma anche la salute e i bisogni assistenziali degli alunni (e del personale docente) non-Covid.

inlineadv

“La nostra Federazione assicura la massima collaborazione alle istituzioni per consentire una riapertura in sicurezza delle scuole”, dice la presidente di Fnopi, Barbara Mangiacavalli.