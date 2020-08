Genova. Ieri sera alle 22.30 circa una piccola tromba d’aria ha fatto volare in strada parte della copertura della Pam di via Don Giovanni Verità e spostato i cassonetti.

Tromba d’aria nella notte

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada sino a quando i pompieri hanno operato. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito lievemente alla testa, portato poi in codice verde al Villa Scassi.

L’avviso: orari e zone

Sul centro-levante ligure (zone B-C-D-E, bacini piccoli e medi):

· ARANCIONE dalle 06.00 alle 18.00;

· GIALLA dalle 18.00 alle 23.59;

Sul ponente ligure (zona A, bacini piccoli e medi):

· GIALLA dalle 00.00 alle 23.59.