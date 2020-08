Villaricca. Ha tentato di rapinare il Lidl, uomo messo in fuga da titolare e commessi.Come apprende Teleclubitalia, un uomo aveva atteso l’orario della chiusura per entrare e tentare la rapina. L’uomo si era introdotto all’interno del supermercato, senza armi, per rubare l’incasso della giornata. Titolare e commessi, però, sono riusciti a mettere in fuga l’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano.

inlineadv