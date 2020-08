Coronavirus a Napoli, boom di contagi: 214 casi in 3 giorni

Boom di contagi a Napoli. Nel capoluogo partenopeo si contano ben 214 casi negli ultimi 3 giorni. E’ quanto emerge dal resoconto bisettimanale diffuso dal Comune di Napoli.

Rispetto a martedì, 25 agosto, ci sono 60 casi in più. Le persone attualmente positive sono 515 a Napoli. Tante le persone sottoposte a isolamento domiciliare, ben 485(+209 rispetto a tre giorni fa).

Due, invece, i decessi che si sono verificati nelle ultime 72 ore. Per quanto riguarda i guariti, invece, sono solo 2. Fin dall’inizio della pandemia a Napoli si sono registrati 146 decessi e 892 pazienti guariti dal Covid-19. Al momento c’è solo una persona in terapia intensiva, una in meno rispetto al 25 agosto. 31, invece, i ricoverati in ospedali; una in più rispetto a martedì.