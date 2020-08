Coronavirus ad Aversa. La cittadina normanna è attualmente una delle più colpite con 48 casi positivi. Al momento, scrive il sindaco, non è stato segnalato nessun nuovo caso, anche se qualcuno ha ritenuto opportuno dare false generalità per sfuggire ai controlli.

Il post nella giornata di ieri del sindaco Golia

Prendiamo con fiducia il dato di oggi augurandoci non si vada oltre questo picco di casi. I tamponi in attesa – com’era prevedibile – sono tanti e sono riferibili a tutto l’Agro Aversano. Buon lavoro a tutti i medici e agli operatori impegnati in questo screening, a loro un ringraziamento particolare. Un pò meno a chi pensa sia tutto un gioco e ritiene che fornendo dati falsi sia più furbo degli altri, ma in verità è solo un fesso. Un incosciente che mette potenzialmente a rischio la salute di chi gli è vicino.

Non abbassiamo la guardia, indossiamo la mascherina ed evitiamo assembramenti. Non possiamo e non dobbiamo essere incauti. Agite responsabilmente nell’interesse dei vostri cari. Auguro a tutti voi buona serata e a domani alle 19, come sempre sarò qui ad aggiornarvi