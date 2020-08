Napoli. Hanno deciso di donare gli organi del loro piccolo per consentire ad altro quattro bimbi di continuare a vivere e a sperare. E’ la decisione di una coppia di genitori, dopo che il loro bambino – di soli 5 anni – è deceduto a seguito di un incidente domestico.

Napoli, bimbo di 5 anni muore al Santobono: i genitori donano gli organi

Il piccolo è spirato qualche giorno fa, all’ospedale Santobono di Napoli. La famiglia, che vive in Toscana era in vacanza in Campania. I genitori sono entrambi infermieri, di origine campane.

“La morte di un bambino e’ un dramma immenso per la famiglia, per i suoi cari e per l’intera comunita’. La scelta di donare gli organi e’ un grande gesto di amore e generosita’ che regala speranza – dice Anna Maria Minicucci, Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon – Ringrazio la mamma e il papa’ del piccolo Francesco (nome di fantasia, ndr) per il gesto generoso di cui si sono resi protagonisti ed esprimo loro la vicinanza mia e di tutte le donne e gli uomini in servizio al Santobono e al Pausilipon”.