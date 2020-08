Per gli studenti di Avellino si tornerà in classe dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Lo ha deciso il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ritiene “una follia” riaprire le scuole il 14 settembre prossimo per poi interrompere in vista delle elezioni.

Scuola, ad Avellino rinviata la riapertura: la decisione del sindaco

Alla base della decisione del primo cittadino c’è ancora una ragione meramente economica.

Per riaprire occorrerà sanificare tutti gli ambienti entro il 14, ma due giorni dopo, il 16 settembre, i plessi da utilizzare come seggi elettorali saranno nuovamente chiusi per essere sottoposti a sanificazione e ancora le operazioni si ripeteranno a urne chiuse.

“Per le superiori stiamo valutando altre ipotesi – spiega Festa – si tratta della sicurezza dei nostri figli. Aprire e richiudere dopo pochi giorni, per le famiglie, ma anche per i ragazzi non e’ un bene. La scuola riprenderà il giovedì successivo alle elezioni”. Si tornerà dunque in aula il 24 settembre prossimo.