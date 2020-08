A Santa Maria a Vico. Sindaco e vicesidanco positivi al Covid, chiuso il comune. In provincia di Caserta le due cariche principali hanno il Covid-19. Il primo cittadino Andrea Pirozzi e il vicesindaco Veronica Biondo sono infatti risultati positivi al tampone Coronavirus. Lo ha reso noto Pirozzi con due video pubblicati nella giornata di ieri. “Una settimana fa – ha spiegato Pirozzi – appena saputo che il fidanzato era risultato positivo, Veronica si è messa in quarantena, in attesa dei risultati dei tamponi che abbiamo fatto. Anche io mi sono sottoposto a tampone e mi sono ritirato a casa da una settimana per evitare contatti”.

Nella serata di ieri, 26 agosto, il risultato del tampone, che Pirozzi ha comunicato ai cittadini con un secondo video: “Sono positivo al Covid, fortunatamente mi sento bene fisicamente e affronterò con grande tranquillità questa ennesima esperienza. Ho già disposto la convocazione del Coc (è il Centro Operativo Comunale, struttura di operativo a supporto al sindaco nel coordinamento dei servizi ndr.).

