“Fortunatamente stanno bene e già tutti in quarantena. Il Servizio di epidemiologia della nostra ASL – assicura il Sindaco- ha inoltre attivato tutte le procedure previste dal protocollo”.

I contagi totali per la Città di Frattamaggiore salgono dunque a 7.

“Ci vediamo più tardi, in un video, – conclude – per fare il punto della situazione”.

Ad aumentare, però, sempre per ragioni legate ai rientri dalle vacanze, anche i casi nella vicina Afragola. Sono stati comunicati oggi 2 nuovi positivi al Covid-19. Entrambi sono asintomatici. A quest’ultimi vanno aggiunti altri 2 casi, di cui uno ricoverato in ospedale mentre l’altro – asintomatico – è stato sottoposto in isolamento. A comunicarlo il Sindaco Claudio Grillo.