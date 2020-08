In Campania l’aumento dei contagi non si arresta. Per il quarto giorno di fila si registrano oltre 100 positivi, 135 per l’esattezza.

Tre unità in meno rispetto a ieri, ma comunque un numero alto. C’è anche una vittima da Covid, è quanto emerge dal bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale. E anche tre guariti\dimessi.

Il bollettino

Positivi del giorno: 135 (*)