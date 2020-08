Momenti di terrore si sono vissuti poche ore fa al porto di Ponza, dove un’imbarcazione a motore è esplosa mentre faceva rifornimento di carburante.

Ponza, imbarcazione esplode nel porto: famiglia si getta in mare e si salva

Si tratta di un motoscafo lungo circa dieci metri. I testimoni raccontano di aver sentito prima un forte boato, poi le fiamme hanno avvolto sono l’imbarcazione, sprigionando una colonna di fumo. Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora tutte da capire.

Fortunatamente non ci sono feriti. Stando a quanto si apprende, la famiglia che si trovava a bordo – padre, madre e figlio – è riuscita a gettarsi in mare prima di rimanere coinvolta.

Tantissime le immagini della colonna di fumo e della barca in fiamme sui social, riprese soprattutto dai tanti turisti che in questo fine agosto si trovano in vacanza sull’isola.