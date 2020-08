Giugliano. Ci sono tre nuovi positivi nella terza città della Campania. Si tratta di due ragazze e di un ragazzo, tutti appena rientrati dalle vacanze.

Giugliano, 3 giovani positivi al Covid-19: rientravano dalle vacanze in Sardegna

Le giovani presentano sintomi lievi e sono in regime di quarantena. Come apprende Teleclubitalia.it, entrambe hanno trascorso le vacanze estive in Sardegna. Durante il soggiorno sull’isola le due ragazze hanno frequentato due locali finiti recentemente sotto ai riflettori: il Billionaire, a Porto Cervo, ormai focolaio di Coronavirus, dove sono stati accertati 63 positivi, e un’altra nota discoteca della Costa Smeralda, il Sottovento Club, chiuso dopo la scoperta della positività del gestore della discoteca. Non è escluso che le giovani abbiano potuto contrarre il virus in uno dei due locali.

Il ragazzo, invece, manifesta febbre e mal di gola. Anche lui ha trascorso il periodo estivo a Porto Cervo ed è attualmente in isolamento obbligatorio. Come da protocollo, l’Asl Napoli 2 Nord ha avviato la mappatura dei contagi per rintracciare e sottoporre al tampone le persone che sono entrate in contatto con i 3 giovani.

Fin dall’inizio della pandemia le persone risultate positive sono state 90 a Giugliano. L’ultimo bollettino è aggiornato al 21 agosto. I decessi 5. I guariti, invece, 56. Gli attualmente positivi sono al momento 29.