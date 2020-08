Ballando con le stelle è temporaneamente sospeso. Il movito? Un ballerino e una concorrente sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Rosalinda Celentano e Samuel Peron, chiamati a fare coppia nella nuova edizione la cui partenza è prevista per il 12 settembre.

Solo sabato 22 agosto, Peron era salito sul palco del Festival Internazionale della Danza e delle Danze per ricevere un premio. Ieri erano iniziate le prove della trasmissione Rai, come annunciato da Milly Carlucci sul suo Instagram. Nei giorni scorsi, erano stati svolti i regolari controlli medici su tutto il cast e la troupe Lo studio di Ballando con le stelle è attualmente chiuso, per permettere la necessaria sanificazione dei locali e i controlli su tutti i partecipanti

inlineadv

Le coppie a Ballando con le stelle

Oltre alla Celentano e a Peron, ci saranno nuove coppie e altre già conosciute dal pubblico italiano. Barbara Bouchet si esibisce Stefano Oradei, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Lina Sastri insieme a Simone Di Pasquale, Paolo Conticini con Veera Kinnunen. Daniele “King Toretto” Scardina è invece in coppia con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Vittoria Schisano insieme a Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca con Sara Di Vaira. Gilles Rocca balla Lucrezia Lando, Tullio Solenghi è affiancato da Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini si cimenta insieme a Mykael Fonts.