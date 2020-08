Nel capoluogo partenopeo si registra un’impennata di contagi negli ultimi 4 giorni. Sono ben 154 i positivi emersi nell’ultimo resoconto bisettimanale pubblicato dal Comune di Napoli.

Napoli, impennata di contagi in città: oltre 150 casi negli ultimi 4 giorni

Da marzo ad oggi si contano 1340 casi a Napoli. Gli attualmente positivi sono 306, tra coloro che sono in isolamento domiciliare (276) e ricoverati in ospedale (30).

inlineadv

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, proprio come venerdì scorso. In aumento invece le persone sottoposte al regime di isolamento obbligatorio: rispetto al 21 agosto, ci sono 151 persone in più.

Per quanto concerne i decessi, si conta una nuova vittima. In totale le persone decedute per Covid a Napoli sono state 144. Nel bollettino si legge anche una persona guarita: fin dall’inizio della pandemia i dimessi\guariti sono stati 890 nel capoluogo partenopeo.