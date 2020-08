Giugliano. In campo anche Paolo Conte. L’ex assessore giuglianese con delega al bilancio, al mercato ortofrutticolo, all’agricoltura e alla pesca sarà candidato nella lista ‘Giugliano Libera’ a sostegno del già sindaco Antonio Poziello. “Ho accettato l’invito di Antonio Poziello di concorrere per l’elezione al Consiglio comunale della città in cui sono cresciuto. Dalla stessa parte, per coerenza. Avrei potuto optare per una posizione personale di comodo, ma le soluzioni semplici non sono per me”.

Poi continua sulla sua candidatura:“Mi chiedo perché, quando siamo chiamati a scegliere un rappresentante politico, non ci interessa per nulla se sappia gestire o se abbia gestito qualcosa, se abbia un curriculum che dimostri che è capace di fare il suo lavoro. E poi perché nessuno domandi realmente ‘cosa fai, come lo fai, quanto costa, come lo finanzi?’. Da qui, dunque, la scelta di scendere in campo in prima persona e riprendere quel cammino che, bruscamente, è stato interrotto lo scorso febbraio. E lo farò, senza dubbio, a testa alta”

Comunicato Stampa