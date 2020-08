Giugliano. Quaranta persone sono rimaste bloccate in un albergo a Varcaturo a causa della presenza di un uomo di Marano, positivo al virus, è stato denunciato per aver violato le norme anti-Covid. Come riporta il quotidiano IlRoma, i fatti sono accaduti sabato pomeriggio in una struttura ricettiva del litorale giuglianese. Tensione con alcuni degli ospiti della struttura, che hanno inveito contro l’uomo. Ci sarebbe stato anche un tentativo di aggressione.

related