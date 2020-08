Casalnuovo. Si sono vissuti momenti di paura a Casalnuovo e si è temuto il peggio per un appartamento che è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Casalnuovo, appartamento in fiamme: donna salvata dai Carabinieri

Come riporta Il Mattino, sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che hanno tratto in salvo una donna prima che l’incendio si propagasse per tutta l’abitazione.

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme alte e fatto evacuare il palazzo. Liberato anche un inquilino del piano superiore che era rimasto intrappolato.