Campania. Il presidente della Regione Campania nella sua diretta settimanale non usa mezzi termini:” Settimana prossima decido se chiudere la regione, oggi abbiamo 68 contagi”. La decisione potrebbe essere presa proprio a causa dell’aumento dei positivi da Coronavirus.

De Luca: dal governo scelte irresponsabili

De Luca, come spesso ha fatto nelle sue dirette, ha criticato il rilassamento di tanti cittadini rispetto alle norme anti-covid e la decisione di tanti di viaggiare all’estero.

“La età media dei contagiati — ha detto De Luca — è ormai scesa a 3o anni. L’apertura delle frontiere, disposta dal governo, è stata una scelta sbagliata. Per questo abbiamo adottato un’ordinanza, per chi torna dall’estero, che impone l’isolamento domiciliare per 14 giorni.

Riaprirà il Covid-Center a Napoli — continua — non ci faremo trovare impreparati. Alcune regioni del nord non hanno reso obbligatorio il tampone per chi tornava dall’estero. Assurdo. Continuo a guardare con preoccupazione queste scelte poco responsabili”.

La diretta