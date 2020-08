Fisico mozzafiato, super sorridente e in dolce compagnia, la Tantangelo posta su Instagram una bellissima foto in piscina e fa il bilancio della sua estate “strana”.

Anna Tatangelo in piscina con un ragazzo: ecco chi è

Dopo l’addio definitivo a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo torna a sorridere, merito del successo del suo nuovo singolo “Guappo” in collaborazione con Geolier. E anche nella foto pubblicata dalla stessa cantante, la Tatangelo sfoggia un sorriso a 32 denti, grazie anche ad un uomo che è con lei. Indovinate chi è? Si tratta di suo fratello Giuseppe. La cantante ha voluto fargli gli auguri attraverso i social e lo ha ringraziato per tutto l’affetto ed il sostegno che gli ha dato in questi mesi.

“Niente …ogni volta non riusciamo a fare una foto un po’ più seria!Tanti auguri bro!È stata un’estate diversa con alti e bassi , ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero !TVB“, scrive la Tantangelo su Instagram. La bellezza di Giuseppe ha riscosso inevitabilmente un notevole successo tra le donne. Tantissime le fans che si sono complimentate con l’artista e che li trovano bellissimi insieme.