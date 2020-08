Giugliano. La banda del buco non va in vacanza e mette a segno un altro colpo. Stavolta nel mirino dei malviventi è finita una tabaccheria, sita in via Mario Pirozzi.

Giugliano, agosto violento: svaligiata tabaccheria nella notte

Stando ad una prima ricostruzione, i balordi hanno praticato nella notte un buco nel cortile adiacente al negozio, il quale gli ha permesso di accedere con facilità all’attività commerciale.

I malviventi sono riusciti a portare via sigarette, gratta e vinci e denaro, ma il bottino resta ancora da quantificare. Prima di darsi alla fuga, la banda ha incollato i catenacci del negozio e posizionato alcune staffe ai tombini per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano assieme alla Polizia Scientifica. I poliziotti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del colpo. Sequestrate le immagini di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero rivelarsi utili alle indagini.