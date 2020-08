Ad Aversa sarà obbligatorio indossare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto. Il sindaco della città normanna, Alfonso Golia, ha firmato un’ordinanza, valida fino al 7 settembre, che estende l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza a tutto l’arco della giornata.

Aversa, mascherina obbligatoria tutto il giorno: la decisione del sindaco Golia

“Cari concittadini, come temevamo il numero di casi di Coronavirus nella nostra città sta aumentando significativamente di giorno in giorno. Sono tamponi effettuati a coloro che rientrano da un periodo di vacanza in Italia o all’estero. Al momento ci risultano 12 positivi, comunicati ufficialmente dall’ASL”, spiega il primo cittadino attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Mi appello alla responsabilità di tutti, non vorremmo trovarci costretti a firmare ordinanze ancora più restrittive che finiscano per penalizzare quelle attività che hanno già pagato un prezzo altissimo durante il lockdown”, prosegue il sindaco Golia. Intensificati anche i controlli da parte delle forze dell’ordine e delle autorità competenti.