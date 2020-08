Non sapeva ancora di aver contratto il virus quando si è recata in un stabilimento balneare di Terracina, ora chiuso preventivamente per la sanificazione della spiaggia.

La giovane, una 24enne, era tornata dalla vacanza da Porto Rotondo, in Sardegna, dove già si sono registrati alcuni casi di Coronavirus. Una volta rientrata nella provincia di Latina, ha raggiunto uno dei lidi a Terracina per trascorrere una giornata al mare.

In seguito ad alcuni accertamenti, il lido è stato fatto sgomberare per consentire le operazioni di sanificazione. Come da prassi, si provvederà subito al tracking dei contatti che la ragazza ha avuto dopo il suo rientro dall’Isola e delle presenze in spiaggia nel giorno in cui è stata ospite dello stabilimento balneare.