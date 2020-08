Mugnano. Inizia ufficialmente la Campagna elettorale di Romina Imperatore. La prima donna di Mugnano a correre per la carica di Sindaco nella storia del Paese. E lo slogan scelto lo sottolinea con forza: “Ora si cambia Davvero!”.

Non solo perchè questa volta e per la prima volta sarà in campo una donna, ma soprattutto perchè 20 anni di promesse non mantenute troveranno fine. Con Imperatore alla guida del paese gli impegni saranno mantenuti. Con le si cambia. Davvero!!!

inlineadv

Comunicato stampa