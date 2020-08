Movimento 5 Stelle e Pd insieme alle prossime amministrative. L’accordo è vicinissimo alla chiusura. Secondo quanto apprende la nostra redazione, in questo ore si stanno definendo i dettagli dell’intesa con i pentastellati a sostegno del candidato sindaco dem Nicola Pirozzi.

PD-M5S, INTESA A GIUGLIANO

Il grillino Salvatore Pezzella si è recato infatti stamattina al circolo locale del Partito Democratico di via Aniello Palumbo. Così dopo una lunga e complessa trattativa anche Giugliano ‘replica’ Pomigliano a due giorni dalla chiusura delle liste. Nella città di Luigi Di Maio e Valeria Ciarambino, dopo il via libera alle alleanze sulla piattaforma Rosseau, martedì era stata trovata l’intesa sul nome del papirologo Del Mastro. La segreteria provinciale del Pd aveva però detto a chiare lettere che l’accordo andava trovato pure negli altri comuni a partire proprio da Giugliano, anche per tutelare “la tenuta del governo” giallorosso. Stamattina è giunta quindi la svolta, salvo ripensamenti dell’ultim’ora che in politica non si possono mai escludere. Secondo le ultime voci manca però solo l’ufficialità.

inlineadv

Il M5S di Giugliano già mesi fa aveva inviato la lista al blog nazionale ma non è arrivata la certificazione. Non aveva convinto la proposta di candidare il medico Pasquale Mallardo o l’ex dem, sostenuto dalla senatrice Castellone, Raffaele Pacilio poi andato con Poziello. Pronta anche una civica dal nome Giugliano in Movimento. Stamattina, dopo fitti colloqui tra i rappresentanti provinciali e regionali delle due forze politiche, la stretta di mano tra Pezzella e Pirozzi che aggiunge così un altro pezzo alla sua coalizione. Sarà quindi una sfida a 4 con Antonio Poziello, Giueseppe Pietro Maisto ed Arianna Organo.