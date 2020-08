Giugliano. Terrore in centro, armati di pistola rapinano Rolex. I fatti sono accaduti intorno alle ore 7.30 di oggi 20 agosto nella centralissima via Palumbo. Alcuni malviventi armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna hanno avvicinato un uomo e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare il costosissimo orologio, un Rolex dal valore di alcune migliaia di euro. Subito dopo il colpo i bandati sono scappati via facendo perdere ogni traccia.

Giugliano, rapina Rolex

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Giugliano coordinati dal capitano Andrea Coratza per le indagini del caso. Al vaglio dei militari dell’arma le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i balordi e il mezzo usato per la fuga. Molto probabilmente la vittima era pedinata da tempo.

