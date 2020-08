Campania. In Campania sono in netto aumento i contagi da coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Oggi, 19 agosto, se ne contano 56 su 2.774 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 34 guariti.

Il bollettino

Positivi del giorno: 56 (*)

Tamponi del giorno: 2.774

Totale positivi: 5.403

Totale tamponi: 369.227

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 34

Totale guariti: 4.345 (di cui 4.336 completamente guariti e 9 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 18 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro