Giugliano. Prima preso in giro e poi picchiato in piazza Gramsci, 17enne finisce in ospedale con il volto tumefatto e il setto nasale rotto. E’ accaduto poco fa nel centro storico di Giugliano, nei pressi del bar “Chalet del Centro”.

Violenza in piazza Gramsci

Secondo quanto riportano alcuni testimoni alla redazione di Teleclubitalia, un ragazzino è stato aggredito da 3 ragazzi maggiorenni, forse poco più che 20enni per futili motivi. Il 17enne prima è stato preso in giro poi è stato aggredito dai 3 con schiaffi, calci ed infine ha ricevuto una testata al volto che gli ha procurato una frattura al setto nasale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovanissimo all’ospedale San Giuliano e due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Giugliano per cercare di identificare i 3 giovani violenti.

inlineadv