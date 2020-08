Campania. Si informano i soggetti che sono stati ammessi al contributo con il I, II, III e IV blocco (bonifici disposti nel mese di giugno) e che non abbiano ritirato entro il 31 luglio che i bonifici a loro favore emessi presso Poste italiane, sono stati ri-emessi e potranno essere ritirati presso gli uffici di Poste italiane a decorrere dal 14 agosto. La data di scadenza di tali bonifici è il 30/09/2020. I soggetti che non dovessero ritirare i bonifici entro tale data saranno considerati rinunciatari.

Bonus famiglia 500 euro

La medesima scadenza e la medesima conseguenza in caso di mancato ritiro vale per i soggetti ammessi con il V e VI blocco (bonifici disposti nel mese di agosto).

Si ricorda a tutti, in ogni caso, che dovendo essi provvedere ad inviare la documentazione giustificativa delle spese effettuate entro il 30/09/2020 (così come è stato o sarà richiesto a mezzo mail agli indirizzi indicati in fase di richiesta), è opportuno che i bonifici vengano ritirati prima di tale data, preferibilmente entro il 10/09/2020.

Si fa presente inoltre che eventuali modifiche da richiedere per dati erroneamente inseriti in sede di domanda (per esempio il nome, il cognome, il codice fiscale), che non consentano di ritirare i bonifici presso gli uffici di Poste italiane, o eventuali deleghe a persone presenti nel nucleo familiare ISEE (in caso di comprovata impossibilità del soggetto richiedente a recarsi di persona presso gli uffici postali) possono essere richieste inviando una mail a [email protected] entro e non oltre il 12/09/2020​. Nella mail va indicato in oggetto il codice domanda, spiegando nel testo le motivazioni della richiesta e riportando in allegato il documento di riconoscimento del richiedente e tutti i documenti atti a comprovare o consentire quanto richiesto (ad esempio codice fiscale del richiedente, atto comprovante l’impossibilità a recarsi presso gli uffici postali, documento e codice fiscale del soggetto delegato). Le richieste pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione.