Giugliano. Piovono calcinacci dal palazzo dell’ex cinema in via Aniello Palumbo, paura in strada. E’ successo questo pomeriggio poco dopo le ore 15. Fortunatamente, nell’istante in cui dall’alto crollavano i frammenti di pietra, in quel punto non stava camminando nessuno. Passaggio ridotto fortunatamente, anche per via dell’orario.

Giugliano, caduta calcinacci

Secondo testimoni, il distacco sarebbe avvenuto dalla facciata a un’altezza di circa 6 metri dal suolo. Non è ancora chiaro se è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un sopralluogo e nel caso mettere in sicurezza la zona. L’edificio, spesso oggetto di polemiche, non è proprio in ottime condizioni, anzi, sarebbe necessario un intervento di manutenzione.

