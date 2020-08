Sardegna. Un cluster di importazione arrivato già a 8 casi positivi. La serata in una nota discoteca di Porto Rotondo in Sardegna, il Country club, si è trasformata in un incubo per una comitiva di romani. Due ragazze sono risultate positive, seguite da altri ragazzi anche loro contagiati.

Il tam tam si è sparso tra i partecipanti alla serata, decine provenienti dai quartieri di Roma Nord arrivati nel locale per un evento che prevedeva la partecipazione di un dj romano. E’ scattata subito l’indagine tra i familiari e gli amici entrati in contatto ma anche fra chi, molti giovani, aveva partecipato alla serata.

Festa Porto Rotondo

Nel comunicato stampa dell’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, si spiega che i ragazzi fanno parte di 2 gruppi distinti che hanno partecipato alla stessa festa l’8 agosto, a Porto Rotondo, in Sardegna. La positività – ha detto la Asl Roma 1- è stata accertata al rientro dei ragazzi. Sempre la Asl Roma 1, comunica che sono 8 gli operatori postivi nel focolaio nella casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore.